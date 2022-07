FORTIS Real Estate Investment AG: Mit rd. 134 Mio. EUR Transaktionsvolumen erfolgreicher Abschluss des Geschäftsjahres 2021 / Starkes Jahr 2022 erwartet

Berlin (ots) - Die FORTIS AG blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. So konnten für rund 56 Mio. EUR fünf markante und auch historisch wertvolle Immobilien in zentralen Lagen von Berlin erworben werden. Die Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 163 Wohn- und Gewerbeeinheiten befinden sich im Westend, in Friedrichshain sowie in Wilmersdorf. Damit wird der kontinuierliche Wachstumskurs konsequent weitergeführt, wobei der Fokus noch stärker auf hochwertige, marktresiliente Wohnimmobilien gelegt wurde.

Auch die Verkaufsergebnisse überzeugen: Im Einzelverkauf konnten knapp 100 Eigentumswohnungen für insgesamt rund 39 Mio. EUR an Mieter, Selbstnutzer und Kapitalanleger verkauft werden. Das bedeutet nahezu eine Verdopplung gegenüber dem Jahr 2020.