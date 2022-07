FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von BASF können sich am Dienstag an guten Eckdaten des Chemiekonzerns nicht so richtig erfreuen. So äußerten sich Experten wegen der aktuellen Unsicherheit skeptisch zur Zukunft. Vom zwischenzeitlichen Minus von 2,5 Prozent konnten sie sich aber auch schnell wieder erholen. Zuletzt schafften es die Titel mit einem Anstieg von 0,1 Prozent auf 41,30 Euro wieder knapp über die Gewinnschwelle.

BASF hatte die Resultate am Vorabend nach Börsenschluss präsentiert. Zeitweise war daraufhin außerbörslich schon mehr als 42 Euro für die Papiere gezahlt worden. So machte der Chemiekonzern im zweiten Quartal dank Preiserhöhungen und dem schwachen Euro mehr Geschäft und Gewinn als von Experten gedacht, was bei Anlegern auf den ersten Blick gut ankam. Die Reaktionen von Analysten fielen dann aber am Dienstag durchwachsener aus.