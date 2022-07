Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) -- McKinsey-Umfrage: 70% der Deutschen nutzen mittlerweile digitale Dienste fürLebensmitteleinkauf, Bankgeschäfte oder Behördendienstleistungen- Banken und Gesundheitswesen mit größtem Wachstum bei digitaler Interaktion;Nutzung digitaler Verwaltungsleistungen stark rückläufig- Nur 15% der Befragten erwarten negativen Effekt des Ukraine-Krieges auf ihrdigitales Nutzungsverhalten; aber breite Tendenz, Konsumausgaben zu senkenNach dem starken Anstieg durch die Coronapandemie ist die Nutzung digitalerKanäle in fast allen europäischen Ländern in diesem Jahr etwas zurückgegangen.15 von 19 europäischen Ländern verzeichnen nach Lockerung derCoronaeinschränkungen ein Wiedererstarken physischer Kanäle, etwa beim Einkaufim Supermarkt, im Modegeschäft oder dem Besuch der Bankfiliale. DeutscheVerbraucher:innen bilden eine der wenigen Ausnahmen: Hier konnten seitvergangenem Jahr knapp 4 Millionen neue Nutzer:innen hinzugewonnen werden, dieerstmals online einkauften, eine Versicherung abschlossen oder eine Reisebuchten. Gegenüber 2021 entspricht das einem Wachstum von 5 Prozentpunkten (PP).Ursächlich für das Wachstum ist vor allem eine stärkere Nutzung digitalerLösungen in den Branchen Banking (+14PP auf insgesamt 86%), Gesundheitswesen(+14PP auf insgesamt 44%) und Lebensmittelhandel (+11PP auf insgesamt 21%). InSumme ist die Akzeptanz digitaler Interaktion über Apps, Chats oder Webseitenweit mehr als ein pandemischer Trend - Europa hat seit 2019 im Durchschnitteinen Nettozuwachs von 100 Millionen Online-Nutzer:innen erlebt.Dies sind zentrale Ergebnisse des "Digital Sentiment Survey", einerrepräsentativen Umfrage von McKinsey & Company, an der zwischen dem 15. bis 31.März über 25.000 europäische Verbraucher:innen (18-85 Jahre) aus 19 Ländern,darunter über 1.500 aus Deutschland, teilnahmen. Die online-gestützte Umfrageuntersucht, wie sich das digitale Nutzungsverhalten der Verbraucher:innen binnender vergangenen sechs Monate verändert hat und liefert eine Prognose für weitereÄnderungen in der nahen Zukunft. Der Digital Sentiment Survey 2022 ist diedritte Auflage der erstmalig 2020 durchgeführten Verbraucherumfrage.Deutschlands Verbraucher:innen werden stetig digitalerInsgesamt lässt sich eine Annäherung des Digitalverhaltens an den europäischenDurchschnitt beobachten: Rund 85% der Europäer:innen mit Internetzugang habenwährend der vergangenen sechs Monate mindestens einen digitalen Dienst aus demBereich Lebensmittel, Banking, Versicherungen, Einzelhandel, Unterhaltung,Bildung, öffentliche Verwaltung oder Gesundheit genutzt. 2021 hieltenDeutschlands Verbraucher:innen trotz Zuwachs noch die rote Laterne: Nur 65% der