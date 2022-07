DAX - Nach Rücksetzer weiter hoch?

Solange der DAX den Bereich um 12.700 Punkte weitgehend verteidigen kann, ist im weiteren Kursverlauf mit eher steigenden Kursen zu rechnen. Es könnte nun ein erneuter Angriff auf den Widerstand bei 13.000 Punkten erfolgen. Geht es weiter höher, wäre das noch offene Gap bei 12.221 Punkten wohl die nächste Zielmarke.

Gazprom hat am heutigen Montag wieder mehr Gas nach Deutschland geliefert, was als positives Signal in der Gas-Krise gewertet werden kann. Möglicherweise wird Russland die Wartungsarbeiten für die Pipeline Nordstream 1 um den 21. Juli beenden und dann die Gaslieferungen auch über Nordstream 1 wieder erhöhen.