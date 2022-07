Ein neues Erscheinungsbild für DON'T NOD zum 14. Gründungstag

Paris (ots/PRNewswire) - Brandneues Logo und neue Internetseite



DON'T NOD - bekannt als DONTNOD Entertainment - feiert sein 14. Jahr der

Entwicklung von Spielen mit verbindenden Geschichten. Wir entwickeln uns seit

der Gründung des Unternehmens stetig und dieser Prozess mündet in die Änderung

unseres Handelsnamens; Ziel ist es, unsere gegenwärtige Firmenidentität besser

zu reflektieren.



Es ist gerade ist eine aufregende Zeit für DON'T NOD; um diese Begeisterung mit

euch zu teilen, haben wir ein Video produziert, in dem wir unser neues Logo

präsentieren. Das Design des Logos kann weiterentwickelt und so zugeschnitten

werden, dass es unsere unterschiedlichen Spiel-Genres und Welten repräsentiert;

darüber hinaus arbeiten wir derzeit an mehreren Projekten, die es uns erlauben

werden, die Vielseitigkeit des neuen Logos zu testen...