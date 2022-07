Hygraph bringt neue Federated-Content-Plattform für die Ära der Composable-Architekturen auf den Markt

Das Unternehmen ändert außerdem seinen Namen von GraphCMS zu Hygraph, um die neue Produktausrichtung widerzuspiegeln.

BERLIN, 12. Juli 2022 /PRNewswire/ -- GraphCMS, das Unternehmen, das hinter dem ersten nativen GraphQL Headless CMS steht, hat seine neue Federated-Content-Platform eingeführt und sich in Hygraph umbenannt. Die neue Produktausrichtung spiegelt das erneuerte Commitment des Unternehmens wider, der Content-Layer für anspruchsvolle Produkt- und Plattformerlebnisse zu werden, sowie den erweiterten Fokus auf Content-Federation. Mit diesem Schwerpunkt wird Hygraph seinen Benutzern eine Reihe von Funktionen anbieten, mit denen die mühsame Entwicklung von Middleware entfällt und Daten aus verschiedenen Quellen mühelos in einer einzigen API zusammengeführt werden können. Mit diesem neuartigen Ansatz zur Vereinheitlichung von digitalen Inhalten können Produktteams Services bis zu 10 Mal schneller als mit den derzeitigen Methoden integrieren. Das MACH-zertifizierte Unternehmen betreut derzeit mehr als 50.000 Teams in der ganzen Welt, darunter Samsung, Shure, Dr. Oetker und Philips.