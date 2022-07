Pick-up-Marktführer Ford Ranger ist "Geländewagen des Jahres 2022" der Fachzeitschrift "Off Road" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Die Nummer 1 in Europa und Deutschland wiederholte bei der aktuellen Leserwahlder "Off Road" ihren Vorjahressieg- Zuvor hatte der Ford Ranger bereits bei Leserwahlen anderer Fachzeitschriftengewonnen- Vollelektrischer Ford Mustang Mach-E setzt sich bei der "Off Road"-Wahl imSegment der "Midsize-SUV" auch gegen konventionell angetriebene Wettbewerberdurch- "Off Road" ruft seit 1982 zur jährlichen Wahl auf; rund 43.000 abgegebeneStimmen bei diesjähriger AuflageDer Ford Ranger* fährt weiter von Erfolg zu Erfolg: Mit der Wiederholung seinesVorjahressiegs in der Kategorie "Pick-ups" bei der Leserwahl des Fachmagazins"Off Road" sicherte sich der weltweite Bestseller soeben eine weitere begehrtePublikumsauszeichnung. Der Ranger, Marktführer in Europa und Deutschland, konnteerst vor wenigen Wochen erneut sein Segment "Gesamt Pick-up" bei der Leserwahldes ETM-Verlages gewinnen ("ETM Awards") und im April hatten ihn die Leserinnenund Leser der "Auto Bild Allrad" ebenfalls zu ihrem Favoriten gekürt("Allrad-Pickup" des Jahres 2022). Zum erfolgreichen Abschneiden von Ford beider diesjährigen Ausgabe der "Off Road"-Leserwahl trug zudem der Ford MustangMach-E** bei, der sich in der Kategorie der "Midsize-SUV" mit seinemvollelektrischen Antrieb auch gegen Wettbewerber mit Verbrennungsmotordurchsetzen konnte.Der Ford Ranger sicherte sich gegen sieben Kontrahenten in seinem Segment 21,7Prozent der Stimmen, dem Mustang Mach-E reichten gegen 30 ebenfalls zur Wahlstehende Konkurrenten 6,5 Prozent zu Platz 1.Olaf Hansen, Direktor Marketing der Ford-Werke GmbH, erklärt: "Leserwahlen habenimmer eine besonders starke Aussagekraft, denn hier entscheiden Interessentenund Enthusiasten gleichermaßen über die Qualitäten des Produkts. Umsoerfreulicher, dass die Leserinnen und Leser der 'Off Road' die Nummer 1 im Marktauch zu ihrer persönlichen Nummer 1 gemacht haben. Vielen Dank dafür." Hansenfügt hinzu: "Die komplett neu entwickelte nächste Ranger-Generation stehtbereits in den Startlöchern. Sie wird, beginnend mit dem ultimativen Off-Roader,dem Ranger Raptor, ab Herbst an die Kunden ausgeliefert. Ich bin fest davonüberzeugt, dass auch der neue Ranger die Leserinnen und Leser der 'Off Road'ebenfalls in seinen Bann ziehen wird."Den Sieg des Mustang Mach-E kommentiert Hansen so: "Ford geht bei derElektromobilität 'all in'. Ein sehr gutes Beispiel ist der Mustang Mach-E unddie Top-Version, der Mustang Mach-E GT, zwei Crossover SUV. Der Mustang Mach-Esteht für die gleiche Sehnsucht nach Freiheit, Abenteuer und überragenden