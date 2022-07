So bezahlen die Deutschen im Urlaub / Studie der norisbank belegt Deutsche bevorzugen auch im Urlaub bargeldlose Bezahlmöglichkeiten

Bonn (ots) - Ob Fernreise oder Kurzurlaub - die Reiselust der Deutschen ist nach

über zwei Corona-Jahren enorm angestiegen. Dabei gewinnt auch im dritten

Pandemiejahr die bargeldlose Bezahlung weiter an Beliebtheit. Insbesondere wenn

es um den Urlaub geht, bevorzugen die Deutschen die Zahlung per Kreditkarte. Das

ergibt eine aktuelle repräsentative Umfrage der norisbank.



Die Verbreitung und die Nutzung von Bankkarten und Kreditkarten mit

Bezahlfunktion haben über die letzten Jahre in Deutschland stark zugenommen. Die

zunehmende Nutzung bzw. Akzeptanz von Online-Käufen, innovativen

Zahlungsservices wie PayPal oder Google und Apple Pay und zuletzt im Besonderen

auch das aus Hygienegründen veränderte Zahlungsverhalten während der Pandemie

haben diese Entwicklung nochmals vorangetrieben. Auch beim Bezahlverhalten im

Urlaub zeigt sich diese Veränderung: Laut einer aktuellen Studie der norisbank

gibt mehr als die Hälfte der Deutschen (50,7 Prozent; 2021: 49,6 Prozent; 2020:

46,3 Prozent) an, im Urlaub am liebsten mit einer Karte zu zahlen. Damit setzt

sich der Trend aus den Vorjahren auch im dritten Jahr der Pandemie fort.