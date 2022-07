Said Shiripour echte Erfahrungen - Internet Marketing (FOTO)

Berlin (ots) - Said Shiripour ist ein Full-Stack-Marketer, der nach eigenen

Angaben Marketingpläne und Roadmaps für mehr als 50 digitale

Informationsprodukte erstellt hat. Aufgrund seiner Erfahrung konnte er sich über

die Jahre hinweg einschlägiges Fachwissen über digitales Marketing und die

Entwicklung von Strategien für Landingpages und die Optimierung von Conversion

Rates aneignen. Viele seiner Trainings stellt er kostenlos auf seinem Youtube

Kanal (https://www.youtube.com/c/SaidShiripourOfficial) zur Verfügung.



Weitere berufliche Erfahrungen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Said Shiripour ist außerdem Mitbegründer von Marketingtechnologie- undSoftwareunternehmen zur Unterstützung von Unternehmern bei der Lead-Generierung,dem Aufbau von Trichtern und dem Affiliate-Marketing. Darüber hinaus hat er zweiBücher über Online-Marketing geschrieben: "Das perfekte Online-Business" und"All in - Shortcut to Success".Nach eigenen Angaben hat er für seine Kunden bereits mehr als 56 Millionen Euroan zusätzlichen Einnahmen und über 100.000 Leads generiert. Zu seiner Zielgruppegehören Unternehmen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.Funnel Marketing mit eigenem SaaSSaid Shiripour gründete ein erfolgreiches Softwareunternehmen. Mit EZFunnels hater es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmern den Zugang zu Funnel Marketing zuvereinfachen. Nach dem Test mehrerer SaaS-Lösungen suchte Shiripour nach einereffizienten Methode, um Trichter zu erstellen. Er erkannte, dassVerkaufstrichter sehr wichtig sind, um potenzielle Käufer in treue Kunden zuverwandeln.Mit EZFunnels zeigt Shiripour Unternehmern, auf welche Art und WeiseTrichtermarketing funktioniert und wie verschiedene Arten von Kaufverhaltenausgelöst werden können. Unternehmer und Kleinunternehmer können auf digitaleMarketingdienste zugreifen. Dazu zählt auch einfach zu bedienende Software,welche verschiedene Online-Vorlagen für unterschiedliche Unternehmen bereithält.Was können Unternehmer von ihm lernen?Unternehmer können einiges von Said Shiripour lernen. Sie müssen sich nicht aufdie Entwicklung von Produkten konzentrieren, sondern können echteProblemlösungen entwickeln. Das hilft wiederum anderen, ein Unternehmenaufzubauen, das erfolgreich ist. In dieser Hinsicht unterscheidet sich dieHerangehensweise von typischen Vorgehensweisen von Unternehmen. Vielekonzentrieren sich heute nur auf die zu verkaufenden Produkte und suchen nichtnach Lösungen für echte Probleme.Vor- und Nachteile seines Online-TrainingsTechTimes.com hat angegeben, dass Shiripour seinen ersten Online (https://www.ab