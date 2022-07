Seite 2 ► Seite 1 von 3

Vitoria-Gasteiz (Spanien)/Frankfurt (ots) -- Exercycle ist das Ergebnis der Kooperation mit BH Bikes- Geometrie und Design basieren auf der Rennrad-Ikone BH Aerolight- Eigene Pedale und Sattel können für optimales Training verwendet werden- Volle Konnektivität für Gruppentraining und Fahrradsimulatoren wie Zwift,Kinomap etc.- EMS-Widerstandssystem - am Lenker ohne Haltungswechsel 24-fach verstellbar- Q-Faktor von 152 - einzigartig für Smart Bikes!- Sehr leise - ohne die störenden Geräusche von Plug&Ride-RollenBH Fitness, einer der europaweit führenden Hersteller von Fitness- undTrainingsgeräten, hat sich gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen BH Bikes,einer der bekanntesten europäischen Rennrad-Produzenten, Gedanken über das"perfekte" Smart Bike für ambitionierte Hobby-, Amateur- und Profi-Rennradfahrersowie Triathleten gemacht. Das Ergebnis der gemeinschaftlichen Forschungs- undEntwicklungsarbeit ist das erste Smart Bike namens Exercycle, das beim TrainingZuhause dank zahlreicher Optionen ein hyperrealistisches Cycling-Erlebnisbietet. Das Exercycle ist das einzige Smart Bike, das gegenüber den aktuellenAlternativen wie Rollentrainer oder das klassische Indoor-Bike kompromisslos dasFahrgefühl eines echten Rennrads beim Training in den eigenen vier Wändenvermittelt.Zwei Welten, dieselbe DNA: Grenzen zwischen Training Zuhause und auf der StraßeverschmelzenDas neue Exercycle zielt darauf ab, alle Anforderungen von Rennradfahrer*innenfür ihr Heimtraining zu erfüllen. Das Exercycle kombiniert die Geometrie desPro-Rennrads BH Aerolight mit der Technologie und Erfahrung von BH Fitness imBereich der Heimtrainer. Das Exercycle bietet verschiedene Optionen fürRadfahrer*innen, um die Erfahrung des Pedalierens zu Hause zu genießen, indem esden Hyperrealismus der Trainingseinheiten verbessert: Man hat das Gefühl,wirklich auf der Straße zu fahren.Wichtig für das hyperrealistische Erlebnis ist zudem, den eigenen Sattel und dieeigenen Pedale verwenden zu können. Das Design des Rahmens ermöglicht dieoptimale Anpassung an die Benutzer*innen und simuliert die Körperhaltung auf demRennrad. Durch das V-Rahmen-Design ist das Smart Bike für Größen S bis XLgeeignet und gewährleistet so ein Höchstmaß an Leistung während des Trainings.Perfekte Biomechanik und auf das Wesentliche reduziertes IndustriedesignDas minimalistische Design mit seinen organischen Formen und matten Oberflächenist eng an das BH Aerolight angelehnt, das den neuesten Trends im