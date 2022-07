Sollte die Rezession zuschlagen – aktuell schätzt die Bank die Wahrscheinlichkeit auf 40 Prozent ein – dann könnten sich die Ausgaben der Verbraucher auf das Wesentliche konzentrieren: Weniger Restaurantbesuche, stattdessen mehr Lebensmittel zu Hause, bevorzugt günstige Eigenmarken großer Einzelhändler. Davon dürften vor allem Supermarkt-Konzerne wie Walmart, Costco und Kroger profitieren. Denn rückblickend betrachtet habe der Lebensmittelhandel in Rezessionen den Markt outperformt.

Die Autoren eines neuen Reports von Bank of America (BofA) Research sehen angesichts von Inflation und Rezessionsangst vor allem die großen US-Discounter und Lebensmittelhändler als mögliche Gewinner.

Die Analysten von BofA-Research stellen in einem neuen Report ihre Top-Picks aus dem US-Lebensmittel-Sektor vor.

Einen Vorteil sehen die Experten vor allem bei reinen Supermärkten wie Kroger, die überwiegend Lebensmittel verkaufen. Sie könnten die Preissteigerungen bei Lebensmitteln besser an Kunden weitergeben, die Umsätze steigern und die Margen stabil halten. Das Kursziel sehen die Analysten bei 75 US-Dollar, ein Aufschlag von über 56 Prozent zum aktuellen Kurs.

Etwas differenzierter sieht die Lage beim Groß-Discounter Target aus. Aufgrund eines hohen Anteils von Nicht-Lebensmitteln im Sortiment (wie Kleidung und Heimbedarf) sei Target im Falle einer Rezession etwas anfälliger. Die Bank rät deshalb aktuell nur zum Halten der vor allem bei Dividenden-Investoren beliebten Aktie.

Für den Discounter Grocery Outlet heben die Analysten das Kursziel auf 50 US-Dollar an – ein Kurspotenzial von knapp 13 Prozent. „Wir sehen das Unternehmen sowohl im aktuellen Umfeld als auch in einem Rezessionsszenario gut positioniert, da das Unternehmen einen hohen Kundennutzen bietet“, schreiben die BofA-Analysten um Robert F. Ohmes in ihrem Bericht.

Walmart ist mit über 5300 Geschäften in den USA der unbestrittene Marktführer und darüber hinaus mit 2,3 Millionen Mitarbeitern auch der größte Arbeitgeber des Landes. Mittlerweile ist Walmart mit seinem E-Commerce-Angebot auch ein direkter Amazon-Konkurrent. Den BofA-Analysten gefällt besonders „die Omnichannel-Dynamik und eine gesunde freie Cash-Generierung“. Die Aktie werde aktuell immer noch mit einem „Abschlag gegenüber anderen globalen E-Commerce-Händlern“ gehandelt. Das Kursziel legen die Analysten bei 160 US-Dollar fest, ein Aufwärtspotenzial von 28 Prozent. Hinzu kommt: In den letzten US-Rezessionen habe der blaue Riese den S&P 500 stets zuverlässig geschlagen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion