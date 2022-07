Abbildung 1: Das Ryberg-Projekt in Ost-Grönland ist 4.521 km² groß. Die erste projektweite magnetische Untersuchung aus der Luft hat im vergangenen Jahr die in Nord-Ost-Richtung verlaufenden Grabenbrüche offengelegt, von denen man annimmt, dass sie als „Leitungssystem“ für die Entstehung von bedeutenden magmatischen Intrusionen verantwortlich sind. Alle sechs Explorationsziele auf Ryberg sind auf diese Großsstrukturen bezogen.

Theoretisch hat jedes einzelne Ziel das Zeug zu einem potenziellen Company Maker – zumindest die Größe der Ziele ist bedeutend. Das muss auch so sein, denn andernfalls wäre der Aufwand in Grönland wohl kaum zu rechtfertigen. Conico wird mit drei Bohrgeräten auf Ryberg arbeiten, um das Optimum aus der kurzen Saison herauszuholen.

Es ist ein irrwitziges Pensum für ein kleines Explorationsunternehmen wie Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) : Just in diesem Moment beginnt das Unternehmen mit der Erkundung und Bohrungen auf seinem Flaggschiffprojekt Ryberg in Ost-Grönland. Das gesamte Team ist endlich vollständig angekommen und das (gemietete) Camp voll funktionsfähig. In den kommenden Monaten stehen nicht weniger als sechs riesige neue Cu-Ni-Co-Pd-Au Ziele auf dem Programm, nennen wir es den „Conico Six-Pack“:

