Die Ausfallrate bei US-Autokrediten nehme dramatisch zu: Während normalerweise rund zwei Prozent der Kredite ausfallen, seien es aktuell rund vier Prozent. Der Grund: Viele Autokäufer mit eingeschränkter Bonität könnten ihre Kredite nicht mehr bedienen, da staatliche Corona-Hilfen wegbrächen. Zuerst berichtete darüber Barron’s.

"Die Blase zeigt erste Anzeichen, dass sie bald platzt", erklärte Pamela Foohey, Jura-Professorin an der Yeshiva University, im Gespräch mit Barron’s. Foohey hatte bereits 2021 in einem wissenschaftlichen Artikel vor dem Platzen einer kreditfinanzierten Autoblase in den USA gewarnt.