Genossenschaftliche FinanzGruppe mit deutlichem Gewinnplus 2021 und erhöhter Kapitalausstattung gut für schwierige Zeiten gewappnet

Frankfurt (ots) - Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die Genossenschaftliche

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken trotz eines von Coronapandemie und

expansiver Geldpolitik geprägten Umfelds einen konsolidierten Gewinn vor Steuern

von 10,5 Milliarden Euro. Diese Steigerung von fast 46 Prozent im Vergleich zum

Vorjahresergebnis von 7,2 Milliarden Euro ist auf das Wachstum im operativen

Geschäft sowie auf eine deutliche Entlastung im Risikovorsorgeergebnis

zurückzuführen. Ihr bilanzielles Eigenkapital baute die genossenschaftliche

FinanzGruppe um 6,4 Prozent auf 129,5 Milliarden Euro aus. Aufgrund der

Volumenausweitungen im Kundengeschäft stieg die konsolidierte Bilanzsumme weiter

um 6,1 Prozent auf 1.566 Milliarden Euro an.



"Die Zahlen belegen eindrucksvoll, wie es der genossenschaftlichen FinanzGruppe

immer wieder gelingt, mit hoher unternehmerischer Aktivität und gleichzeitiger

kaufmännischer Vorsicht sehr solide Ergebnisse zu erzielen", so Marija Kolak,

Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR). "Damit sind wir für die Herausforderungen angesichts der Folgen des

Ukrainekrieges und des raschen Renditeanstiegs am Kapitalmarkt gut aufgestellt

und können unseren Privat- und Firmenkunden verlässlich zur Seite stehen", sagte

Kolak weiter.





Zu den größten Sorgen aktuell zähle die rekordhohe Inflation. Die EuropäischeZentralbank (EZB) müsse endlich handeln. "Der für die Ratssitzung am 21. Juliangekündigte erste Zinserhöhungsschritt ist längst überfällig. Die EZB solltemit einem großen Zinsschritt von 50 Basispunkten, also einer Erhöhung desHauptrefinanzierungssatzes auf 0,50 Prozent und des Einlagezinses auf 0 Prozent,eine klare Botschaft an die Märkte senden, dass sie der Inflation entschlossenentgegentritt", betonte die BVR-Präsidentin.Auch die Wirtschaftspolitik müsse sich mit Blick auf die langfristigenHerausforderungen neu ausrichten. "Wir brauchen mehr Investitionen in denBereichen Klimaschutz und Digitalisierung", so Kolak. Als Finanzierer desMittelstandes komme vor allem den Banken hier eine zentrale Rolle zu. Daher seies Aufgabe der Politik, die Regulierung schlank und widerspruchsfrei zu halten.Bei der Taxonomie etwa sei hier dringend nachzubessern.Damit die Zukunftsinvestitionen in Gang kommen, müssten ferner die Störungen derLieferketten deutlich verringert und der Fachkräftemangel entschärft werden.Kolak: "Um die Unternehmen in dieser schwierigen Zeit nicht noch zusätzlich zubelasten, sollte der Anwendungszeitpunkt desLieferkettensorgfaltspflichtengesetzes von Anfang 2023 nach hinten verschobenwerden. Dies würde auch den Verwaltungsaufwand von mittelständischen Zulieferern