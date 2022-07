Victory beginnt das Arbeitsprogramm in seinem Lithiumprojekt Georgia Lake in Ontario

- Im Lithiumbezirk Georgia Lake reichen nachweislich wirtschaftliche Lithiumvorkommen bis Mitte der 1950er Jahre zurück

- Rock Tech baut eine kundenspezifische Lithiumerz-Aufbereitungsanlage in Thunder Bay. Die Anlage soll Anfang 2024 betriebsbereit sein und mit Hilfe der Regierung von Ontario auch andere nahegelegene Lithiumminen bei der Mineralverarbeitung unterstützen

VANCOUVER, BC, KANADA (12. Juli 2022) – Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seines ersten Arbeitsprogramms in seinem vor kurzem erworbenen Lithiumprojekt Georgia Lake im Bergbaubezirk Thunder Bay, Ontario, bekanntzugeben.

„Wir sind begeistert, unser erstes Arbeitsprogramm in unserer zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Georgia Lake in der erfolgreichen Lithiumregion des Bezirks Thunder Bay aufzunehmen“, äußerte Herr Mark Ireton, President und CEO von Victory Resources. „Victorys Liegenschaft Georgia Lake befindet sich in einer erfolgreichen Lithiumregion, mit Bergbauinfrastruktur, die von der Regierung von Ontario und Rock Tech unterstützt wird. Dies erlaubt uns, das Potenzial aller kommerziell umsetzbarer Vorkommen in dem Projekt voll auszuschöpfen“.

Einzelheiten des Arbeitsprogramms

- Das Arbeitsprogramm beinhaltet Bodenproben und Schürfarbeiten über einen Zeitraum von 10 Tagen zur Exploration der Lithiummineralisierung in unserem Projekt Georgia Lake

- Das Programm ist auf die Identifizierung anomaler Lithiumwerte im Boden zur Entwicklung von Zielen zu weiteren eingehenden Explorationsarbeiten ausgerichtet. Zur Ausführung dieser Arbeiten wären dann eine Explorationsgenehmigung und die Unterstützung der örtlichen First Nation-Gemeinden erforderlich.

- Ergebnisse zur Identifizierung spezifischer Gebiete, für die Genehmigungen beantragt und Konsultation mit den relevanten Gemeinden in Bezug auf künftige Oberflächengrabungen und Bohrungen aufgenommen werden, werden innerhalb von 6 Wochen ab Beginn des Programms erwartet.