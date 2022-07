Sentryc lève 5 millions d'euros dans le cadre d'une Série A (FOTO)

Berlin / Paris (ots) - Sur la voie de la croissance : Seventure Partners

investit dans la start-up berlinoise Sentryc, spécialisée dans la protection des

marques par l'IA.



Seventure Partners, l'un des leaders européens du capital-risque, a mené le tour

de table de Sentryc GmbH, une société technologique créée en 2019. Sentryc offre

aux entreprises et aux marques une solution numérique en tant que spécialiste de

la protection des marques avec son logiciel propriétaire de protection des

marques. La solution a pour but de détecter ainsi qu'endiguer le piratage des

produits et l'usage abusif de la marque sur les marketplaces.





"Notre objectif est de protéger durablement et efficacement les entreprisesainsi que les consommateurs. Avec Seventure Partners, nous sommes heureuxd'avoir trouvé un partenaire qui partage notre vision et qui connaît bien lesdéfis auxquels sont confrontées les entreprises en raison de leur connaissancedu marché français qui est fortement impacté ", déclare Nicole Hofmann, CEO deSentryc.Grâce à ce financement conséquent de plusieurs millions, à l'expertise digitaleet au réseau solide de partenaires du nouvel investisseur, l'équipe menée parNicole Jasmin Hofmann, CEO, et Hendrik Schüler, directeur général, bénéficied'un réel soutient pour le développement de la solution SaaS, la croissance etl'expansion en Europe."Sentryc a déjà rapidement enregistré une forte croissance et acquis des clientsde renom. Le besoin croissant de protection de la marque, l'équipe et lelogiciel innovant nous ont convaincus d'investir dans Sentryc", commente AndreasSchenk, Venture Partner Allemagne pour les technologies digitales chez SeventurePartners.Dans le cadre de ce tour de table, les investisseurs existants s'associent aunouvel investisseur Seventure Partners pour asseoir la croissance de Sentryc surdes bases solides. Le secteur technologique de la protection des marques et dela prévention du plagiat est un marché de croissance attractif. L'acceptationdes mesures anti-piratage et la perception des risques par l'ensemble du secteursont en constante augmentation.