Arçelik, die Muttergesellschaft von Beko und Grundig, hat sich bei den Real Leaders Eco Innovation Awards für seine weltweit erste Waschmaschine mit integrierter Mikroplastikfilter®-Technologie unter den Top 3 platziert

London (ots/PRNewswire) - Diese Woche hat Real Leaders®, eine internationalen

Gemeinschaft von Führungskräften, die sich gesellschaftlich engagieren,

erstmalig seine Eco Innovation Awards verliehen. Arçelik, Muttergesellschaft von

12 führenden Haushaltsgerätemarken, darunter Beko und Grundig, platzierte sich

für seine weltweit erste Waschmaschine mit integrierter

Mikroplastikfilter®-Technologie auf Platz 3 der Top 50-Liste.



Mit den Real Leaders® Eco Innovation Awards werden Produkte, Projekte und

Initiativen ausgezeichnet, die aktiv zu einem nachhaltigeren Umgang mit der

Umwelt beitragen. Durch die Würdigung dieser Leistungen soll ein Beitrag zum

Umweltschutz geleistet werden. Die Einreichungen wurden nach ihrer Kreativität,

Innovation, Originalität und messbaren Wirkung sowie ihrer Fähigkeit bewertet,

eine ökologische Problematik zu lösen.





Synthetische Mikrofasern, mit 33 % die häufigste Art von Mikroplastik imMeerwasser,1 sind aktuell ein bedeutendes Problem. Um die wachsende Flut vonMikroplastikmüll zu bekämpfen, hat Arçelik die innovativeMikroplastikfilter®-Technologie entwickelt. Die Waschmaschinen mitMikroplastikfilter® Technologie verfügen über das weltweit erste integrierteFiltersystem für synthetische Mikrofasern, das bis zu 90 % der aus der Kleidungfreigesetzten synthetischen Fasern auffängt und so zum Schutz von Gewässern,Ozeanen und Meereslebewesen beiträgt. Darüber hinaus enthält jedeMikroplastikfilter® Waschmaschine, deren Trommel aus recycelten PET-Materialienhergestellt wird, bis zu 60 recycelte Flaschen, und reduziert so denPlastikmüll."Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Innovation von Real Leaders ausgezeichnetwurde, und freuen uns, zu den Preisträgern zu gehören", sagte Hakan Bulgurlu,CEO von Arçelik. Die Klimakrise ist das drängendste Problem unserer Zeit und wirbrauchen kreative, innovative Lösungen und müssen gemeinsam handeln, um einenachhaltige Zukunft zu sichern. Unsere Mikroplastikfilter®-Technologie ist eineWeltneuheit. Sie verhindert, dass Kunstfaserabfälle in die Gewässer gelangen undist Teil unserer Selbstverpflichtung, konkrete und wirksame Lösungen für einigeunserer größten Umweltprobleme zu entwickeln. Damit wollen wir den Menschenhelfen, nachhaltiger zu leben."Informationen zu ArçelikMit über 40.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt verfügt Arçelik über Büros in52 Ländern und 28 Produktionsstätten in 9 Ländern und 12 Marken (Arçelik, Beko,Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus,Dawlance, Voltas Beko). Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für weiße Ware nachMarktanteil (basierend auf Volumen) erreichte Arçelik im Jahr 2021 einen