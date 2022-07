BASF überraschte am Montag nachbörslich mit einem besseren Ergebnis, als von Marktbeobachtern erwartet wurde. Vorläufigen Zahlen zufolge habe das Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen mit 2,34 Mrd. Euro fast das Niveau des Vorjahresquartals von 2,36 Mrd. Euro erreicht. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 22,97 Mrd. Euro. Dabei konnten die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie weitestgehend an die Kunden weitergereicht werden. Allerdings hängt der Konzern stark von Gaslieferungen ab. Sollten diese nach der regulären zehntägigen Wartung der Pipeline Nord Stream 1 ausbleiben, dürfte es für das Unternehmen eng werden, es würden Produktionskürzungen drohen und könnten die Aktie erheblich unter Druck bringen.

Zitterpartie um 40 EUR

Noch kann sich BASF an die Unterstützung von rund 40,00 Euro klammern, jegliche Abschläge auf neuerliche Jahrestief könnten die Corona bedingten Tiefstände von 37,35 Euro allerdings in den Fokus rücken und würden ein kurzfristiges Short-Investment durchaus interessant gestalten. Bei anhaltender Schwäche könnte sogar der nächstgrößere Unterstützungsbereich zwischen 20,00 und 28,36 Euro angesteuert werden. Aber selbst bei einem Rückfall auf die Tiefs aus 2020 würde sich durch den Einsatz des Faktor Zertifikates Short auf BASF WKN MA43HR eine nicht unerhebliche Renditechance ergeben. Im Falle einer Stabilisierung an den aktuellen Jahrestiefs wird der BASF-Aktie erst oberhalb von 50,00 Euro ein Rücklauf zurück an den 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 55,35 Euro zugetraut, darüber an den EMA 200 um 60,00 Euro.