Preissteigerungen in der Möbelbranche belasten Verbraucher zunehmend

Frankfurt (ots) - Die Auswirkungen des Ukrainekriegs und der Coronakrise sorgen

für rasant steigende Verbraucherpreise auf dem Möbelmarkt. Laut Statistischem

Bundesamt zogen die Preise für Möbel und Leuchten im Mai um 7,4 % im Vergleich

zum Vorjahresmonat an - das lässt sich dem aktuellen Verbraucherpreisindex

entnehmen. Einen besonders starken Preissprung verzeichnet das Amt bei Betten.



Damit liegt der Möbelmarkt im allgemeinen Trend. Insgesamt verteuerten sich die

Lebenshaltungskosten für Verbraucher im Mai um 7,9 % - die Preissteigerung für

Möbel und Leuchten unterschreitet diesen Wert mit 7,4 % minimal. Interessant ist

der Blick auf die längerfristige Entwicklung. Das Statistische Bundesamt

veröffentlicht monatlich, in welchem Maß sich Polstergarnituren und Betten im

Vergleich zum Jahr 2015 verteuern. Der Preisabstand bei Polstergarnituren

beträgt nun 11,1 % und bei Betten 19,4 %. Wer heute ein Bett kaufen will, zahlt

entsprechend 19,4 % mehr als 2015. Anfang 2022 war der Abstand bei Betten mit

14,1 % deutlich geringer, im Mai 2021 lag er nur bei 10 %. Mehrere Jahre hielten

sich die Preisaufschläge in engen Grenzen, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie

lässt sich eine rasche Verteuerung beobachten. Der Ukrainekrieg hat diese

Entwicklung seit Februar beschleunigt.