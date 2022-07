Sterbefallzahlen im Juni 2022 um 8 % über dem mittleren Wert der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im Juni 2022 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) 78 298 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt

8 % oder 5 477 Fälle über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2018 bis 2021

für diesen Monat. Die Sterbefallzahlen waren dabei vor allem in der zweiten

Monatshälfte erhöht, als sehr hohe Temperaturen verzeichnet wurden. In den

Kalenderwochen 24 und 25, also vom 13. bis 26. Juni, lagen die Sterbefälle mit

+10 % und +14 % deutlich über den Vergleichswerten. Dass im Zuge von Hitzewellen

die Sterbefallzahlen ansteigen, ist ein bekannter Effekt, der auch in den

Vorjahren beobachtet wurde.



Niedrige COVID-19-Todesfallzahlen im Juni