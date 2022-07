Traction Uranium arbeitet mit dem SRC bei der Exploration des Einsatzes der In-situ-Gewinnungstechnologie des SRC in seinen Konzessionsgebieten zusammen

12. Juli 2022. Vancouver BC - Traction Uranium Corp. (das „ Unternehmen” oder „Traction”) (CSE: TRAC ) ( OTC: TRCTF ) (FWB: Z1K ), ein in der Mineralexploration tätiger Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada - einschließlich seiner zwei Vorzeige-Uranprojekte in der weltweit bekannten Athabasca-Region - gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Rahmen-Servicevertrag mit dem Saskatchewan Research Council (SRC) über die Exploration von ISR (In-Situ Recovery) bei Uranextraktionsprojekten unterzeichnet hat, wobei nach der Entdeckung eine Core Flooding Machine eingesetzt werden soll.

Der SRC ist die zweitgrößte kanadische Forschungs- und Technologieeinrichtung. Mit 350 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von $ 137 Millionen und seiner 75-jähriger Erfahrung bietet der SRC seinen 1.500 Kunden in 27 Ländern rund um den Globus Services und Produkte.

Lester Esteban, der Chief Executive Officer, erklärte dazu wie folgt: „SRC ist schon sehr lange ein Synonym für Bergbau in Saskatchewan und rund um die Welt. Sein Know-how und seine Kompetenz in den Bereichen Bergbau und Uran sind konkurrenzlos und stützen unsere Haupttätigkeiten, also Exploration und Expansion, unterstützt durch Erfahrung und Expertise. Der konventionelle Bergbau umfasst die Lösung des mineralisierten Gesteins aus dem Boden, das Zermahlen, Sortieren und Trennen dessen, was wir wollen, von dem, was wir nicht wollen. Beim Solungsbergbau, auch bekannt als ISL (In-Situ-Laugung) oder ISR (In-Situ Recovery) wird das Erz im Boden belassen, und die Gewinnung erfolgt durch Lösung der Mineralien, die wir aus dem Erz gewinnen wollen, und Pumpen der Trägerlösung an die Oberfläche zwecks Gewinnung; dies führt zu wenig Beeinträchtigung, und es werden keine Tailings und kein Taubgestein generiert. Gegenüber dem konventionellen Bergbau geht dies mit geringen Kapitalkosten einher, sodass Traction nach der Entdeckung einen wichtigen technologischen Partner hat. Dies unterstützt unsere Pläne, weitere Konzessionsgebiete in Nordamerika zu erschließen.“