Patriot Battery Metals nimmt am Donnerstag, 14. Juli 2022 den Handel an der TSX Venture Exchange auf

12. Juli 2022 - Vancouver, BC, Kanada. Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (CSE: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) die endgültige Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien (die „Stammaktien“) ab der Markteröffnung am Donnerstag, den 14. Juli 2022, erhalten hat. Die Stammaktien werden unter dem derzeitigen Symbol „PMET“ gehandelt. Es besteht kein Handlungsbedarf für die Aktionäre von Patriot.

Im Zusammenhang mit der Notierung an der TSXV werden die Stammaktien nach Börsenschluss am Mittwoch, den 13. Juli 2022 von der Canadian Securities Exchange („CSE“) dekotiert. Sowohl die TSXV als auch die CSE werden in dieser Woche Bulletins herausgeben, in denen diese Änderung angekündigt wird.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den Spodumen-Pegmatitkorridor CV5-1 mit Bohrabschnitten von 1,22 % Lithiumoxid und 138 ppm Tantalpentoxid über 152,8 m (CV22-030) und 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid über 70,1 m, einschließlich 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid über 40,7 m (CV22-017), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.

Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.