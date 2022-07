IGBCE-Chef Vassiliadis fordert neuen Anlauf zur CO2-Speicherung in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) - Gewerkschaftschef für Kohlestrom und CCS-Technologie / Scharfe

Kritik an Umweltschützern



Angesichts der drohenden Gasknappheit fordert der Chef der Chemiegewerkschaft

IGBCE, Michael Vassiliadis, ein Comeback der Kohle - kombiniert mit einem neuen

Anlauf, in Deutschland klimaschädliches CO2 unter die Erde zu pressen. "Wir

werden alles brauchen, was wir kriegen können", sagte Vassiliadis im Gespräch

mit CAPITAL (Ausgabe 08/2022, EVT 14. Juli), und fügte hinzu: "Wir haben genug

Kohlekapazitäten." Was nach dem Atomausstieg 2011 möglich gewesen sei - die

verstärkte Produktion von Kohlestrom -, sollte auch jetzt möglich sein.



Zugleich solle Deutschland die sogenannte CCS-Technologie ermöglichen, mit der

das Klimagas CO2 in der Erde gespeichert werden kann. Er beklagt, dass der

Stromkonzern Vattenfall einst 1 Mrd. Euro für ein CCS-Forschungsprojekt habe

abschreiben müssen, "weil die Umweltszene damals dafür gesorgt hat, dass aus CCS

in Deutschland nichts wird. Das ist doch absurd!"