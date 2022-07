TÜV-Siegel "Sehr gut" für Versicherungsprodukte (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- TÜV Saarland bestätigt hohe Produktqualität der gemeinsamen

Absicherungsprodukte von Volkswagen Financial Services und BNP Paribas Cardif

in Deutschland

- Erstmalig umfassende Bewertung von Restkreditversicherungen inklusive der

Kundenzufriedenheit als ein wichtiges Bewertungskriterium



Das gemeinsame Produktangebot der beiden Partner Volkswagen Financial Services

und BNP Paribas Cardif in Deutschland verfügt über eine neue TÜV-Zertifizierung.

Der Kreditschutzbrief (KSB) und auch die Leasingratenversicherung (LRV), die als

wichtige Absicherungsprodukte zusammen mit der Fahrzeugfinanzierung

beziehungsweise dem Fahrzeugleasing angeboten werden, konnten die TÜV-Bewertung

"Sehr gut" erzielen. Die Zertifizierung erfolgte durch die Versicherungsforen

Leipzig und die unabhängige Prüforganisation TÜV Saarland. Die Bewertung wurde

zwischen November 2021 bis März 2022 durchgeführt. Die Zertifizierung bestätigt

die hohe Qualität dieser Absicherungsprodukte. Bei der Bewertung wurde auch dem

Kriterium der "Kundenzufriedenheit" beziehungsweise der Wahrnehmung der

Servicequalität seitens der BNP Paribas Cardif durch Kundinnen und Kunden eine

besondere Bedeutung beigemessen.