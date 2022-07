Digitalberatung OMMAX setzt Wachstumskurs mit neuen Büros in München und London fort (FOTO)

München (ots) -



- OMMAX - Building Digital Leaders stärkt seine internationale Präsenz mit einer

neuen Niederlassung in London, um den globalen Kundenstamm weiter auszubauen

- Das digitale Beratungsunternehmen hat in sechs Jahren ein 15-faches

Umsatzwachstum erzielt und M&A-Transaktionen mit einem Transaktionswert von

über 15 Milliarden Euro begleitet

- Mit der wachsenden Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen in allen

Industriebereichen steigt auch der Bedarf an digitaler Expansion



OMMAX - Building Digital Leaders, Europas führende Digitalberatung mit Fokus auf

Investmentfirmen, mittelständische Unternehmen und Konzerne, hat die Eröffnung

einer neuen Niederlassung in London sowie sein neues nachhaltiges Headquarter in

München als Teil des strategischen Wachstumskurses angekündigt.