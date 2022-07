Der Empire State Building Run-Up 2022 kehrt am 6. Oktober 2022 zurück, präsentiert von Turkish Airlines und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation

„Der Empire State Building Run-Up ist das erste und berühmteste Tower-Running-Event und steht bei Eliteläufern aus aller Welt ganz oben auf der Wunschliste", sagte Anthony E. Malkin, Chairman, President und CEO von Empire State Realty Trust. „Wir heißen unsere Athleten willkommen, um sich der Herausforderung zu stellen und ihre Grenzen im Rennen um die Spitze zu testen

Turkish Airlines , eine weltweit führende Fluggesellschaft, die mehr Ziele als jede andere anfliegt, wird die ESBRU im vierten Jahr als Sponsor unterstützen.

Die Challenged Athletes Foundation (CAF) ist auch in diesem Jahr offizieller Charity-Partner der ESBRU, mit einem speziellen Lauf für adaptive Athleten und CAF-Unterstützer, die für mehr laufen und Geld sammeln möchten, um Athleten mit körperlichen Behinderungen durch Sport zu unterstützen.

Der Empire State Building Run-Up 2022 wird produziert von NYCRUNS .

Informationen zum Empire State Building

The Empire State Building , das „World's Most Famous Building", im Besitz von Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT: NYSE), ragt 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk des Observatoriums, dem einzigen 360-Grad-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, orientiert die Besucher für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr unter www.esbnyc.com . „Amerikas Lieblingsgebäude" vom American Institute of Architects, dem weltweit beliebtesten Reiseziel von Uber, der 1. Attraktion in den Vereinigten Staaten in Tripadvisor's 2022 Travellers' Choice Best of the Best und der 1. Attraktion in New York City von Lonely Planet, Es begrüßt jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus der ganzen Welt.