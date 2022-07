Nicht wenige Anleger sehen die aktuelle Korrektur als große Möglichkeit günstig nachzukaufen. Die Regel, dass Sparpläne für jede Krise ein gutes Mittel sind hat sich einmal mehr bewahrheitet. Die Gewissheit, dass der eigene Anlagehorizont lang genug in der Zukunft liegt, gibt Sicherheit und Beruhigung. Einige Investoren sehen gar die einmalige Chance sich sonst teure Wertpapierperlen historisch günstig ins Portfolio zu legen. Getreu dem alten Rothschild, „kaufen wenn die Kanonen donnern.“

Global ist Trumpf in Der Krise

Dass die deutsche Wirklichkeit zu Weilen nicht die Realität am restlichen Kapitalmarkt wiederspiegelt, zeigt sich in diesem Jahr ganz besonders. Man halte sich nur mal vor Augen, dass der Anteil des hiesigen Kapitalmarktes am globalen Aktienmarkt nicht einmal mehr 2% beträgt. Und so gucken heimische Investoren zwar zuerst auf den heimischen DAX, der die erste Jahreshälfte mit einem Minus von -20,6% abschloss, doch der Blick sollte hier nicht enden. Zwar lief es andernorts auch nicht rosig, doch die Intensität der Verluste ist eine andere. Während der amerikanische S&P 500

-13,5% und der US-dominierte MSCI World gar -14,7% hinter liegen, steht der MSCI China A nur bei -4,1%. Da zeigt sich einmal mehr, dass breite Diversifikation in Krisenzeiten mehr denn je gefragt ist.

Viele Fragen bleiben offen

Wie es in der zweiten Jahreshälfte weitergeht, ist da schon fast nebensächlich. Wir werfen trotzdem einen Blick hinaus:

Viele Fragen, die die Märkte im zweiten Halbjahr beschäftigen werden, sind noch offen. Kann eine Rezession abgewendet werden? Werden die Inflationsraten tatsächlich spürbar zurückgehen, oder verhindern das steigende Energie- und Lebensmittelpreise oder Löhne? Schwenkt China auf den Pfad wieder höherer wirtschaftlicher Dynamik ein? Und schließlich ist ungewiss, wie sich der Krieg und die Pandemie in den nächsten Monaten entwickeln werden.

Lieber Prognosefrei als Glaskugel

Zeiten, die mit so vielen Unsicherheiten gespickt sind, bieten zwei Möglichkeiten:

Den Blick in die Glaskugel Eine langfristige Allokation, der es egal ist was in 3, 6 oder 12 Monaten passiert.

Wer auf die Glaskugel setzt, der fordert ein Denken und Handeln in Szenarien. In unserem Basisszenario erwarten wir eine moderate Inflationsentspannung bei robust bleibender Wirtschaftsentwicklung. Der Ausverkauf auf den Rentenmärkten kann gestoppt werden. Wellen fallender Renditen sind denkbar. Bei gleichzeitig steigenden Unternehmensgewinnen sehen wir in diesem Szenario damit durchaus Performance-Potential für Aktien – und das ohne Konterkarierung durch die Rentenmärkte.

Allerdings ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein Negativ-Szenario eher gestiegen. Es enthält mehr Zinsschritte seitens der Notenbanken als erwartet und sieht vor allem die Aktienmärkte in einer Phase rücklaufender Gewinne, da eine „sanfte“ konjunkturelle Landung misslingt. Im – aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlichen, aber nicht unmöglichen - Positiv-Szenario lösen sich Krieg und Angebotsengpässe auf, Inflationsraten fallen, die Zinsen auch, die Konjunktur kann Fahrt aufnehmen. Es wäre ein „Goldlöckchen“-Szenario mit Kursgewinnen bei Aktien und Renten.

Der Ausblick ist positiv - oder doch eher negativ?

Aus einer positiven Einschätzung für Aktien ist eine moderat vorsichtige geworden. Diese Sichtweise reflektiert die höhere Wahrscheinlichkeit für den Negativ-Fall. Nähme diese Eintrittswahrscheinlichkeit zu, wären Aktien noch weniger zu präferieren. Das schafft zunächst wertstabile Liquidität, um später potentielle Neuengagements vorzunehmen. Gerade die europäischen und asiatischen Märkte sind nach technischen Bewertungskennziffern günstig bewertet. Und hätten damit im Vergleich zum amerikanischen Markt ein für sich genommen höheres Steigerungspotential.

Nicht zu vergessen, wir reden hier über 6 Monate. Nicht 3 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre. Ist Ihr Anlagezeitraum länger als bis Ende 2022, dann können Sie die obigen Zeile geflissentlich ignorieren. Wir verzichten daher lieber auf die Glaskugel und setzten auf eine langfristig funktionierende Allokation. „Kurzfristige“ Schwankungen nehmen wir mit und erfreuen uns an unseren Sparplänen.

Die Wertentwicklung der easyfolios im ersten Halbjahr lag zwischen -11,5% (easyfolio 30) und -12% (easyfolio 70) – im Vergleich zum Dax, MSCI World oder amerikanischen S&P 500 also recht positiv.