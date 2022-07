Gefährlicher Cocktail: Starker Dollar und China-Sorgen!

Der starke US-Dollar bringt gerade fast alles zu Fall. Der Goldpreis taumelt, die Aktienmärkte krachen und auch bei den Anleihen sieht es nur partiell gut aus. Hinzu kommt, dass die Gewinne der exportierenden US-Unternehmen erodieren. Dies gilt vor allem für klassische Industriekonzerne, aber ebenso auch für global aktive Techunternehmen. Nicht zuletzt geraten auch die Industriemetalle derzeit unter Dauerdruck. Dabei ist es hier mehr als der Greenback, der für fallende Preise sorgt. Seit Tagen mehren sich die Corona-Fälle in Shanghai, die Spielermetropole Macao ist ohnehin schon im Lockdown. Dies sorgt dafür, dass die globalen Rezessionsängste wieder zunehmen und die Preise purzeln. Erneute Lockdowns in wichtigen Metropolen wie Shanghai könnten die Nachfrage zumindest temporär dämpfen.

Beijing kurbelt wieder

Fundamental sieht es dagegen für viele Industriemetalle weiterhin gut aus. Die Lagerbestände an den wichtigsten Börsen in London und Shanghai befinde sich auf historisch niedrigen Niveaus. Kupfer, Zink, NIckel oder Blei befinden sich trotzdem unisono auf Talfahrt. Das Schlimmste könnten die Metalle hinter sich haben. Zumal es auch positive Nachrichen gibt: So hat sich das Kreditwachstum in China im Juni stark beschleunigt, wie die gestern veröffentlichten Daten der People Bank of China zeigen. Beijing will seine Lockdown-geplagte Ökonomie also wieder ankurbeln.

Dies werten wir als positives Signal. Ebenso deutet auch der niedrige Kupferpreis auf ein Ende der Talfahrt hin. Denn auf dem aktuellen Preisniveau drohen Investititonskürzungen. In der Branche gilt ein Preisniveau unter 8.000 US-Dollar je Tonne als zu niedrig, damit neue Vorkommen in Produktion gebracht werden. Dabei ist klar, dass aufgrund der starken Nachfrage in ein paar Jahren jede Mine gebraucht wird.

Mit dem Fall der Industriemetalle inklusive Silber, dass zur Hälfte in der Industrie Verwendung findet, ging es auch für die Aktie von Bunker Hill Mining (0,16 CAD | 0,10 Euro; US1206132037) steil bergab. Aktuell notiert sie etwa auf dem halben Niveau der Kapitalerhöhung im Frühjahr. Dabei will der kanadische Konzern seine gleichnamige Zink-SIlber-Mine nun in Produktion bringen un hat auch schon die Finanzierung dafür eingetütet (siehe hier). Dennoch kommt Bunker Hill auf eine Bewertung von lediglich 34 Mio. CAD. Ausverkaufspreise!