Raffinerien sind zwingend auf Mindestmengen an Erdgas angewiesen / Debatte um Gas-Notlage

Berlin (ots) - Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie weist

nachdrücklich auf die Verantwortung der Bundesregierung und der

Bundesnetzagentur hin, mit der notwendigen Mindest-Gasversorgung der Raffinerien

im Fall einer Notlage die Mobilität, Logistik und Wärmebereitstellung in

Deutschland aufrechtzuerhalten.



Die meisten Raffinerien in Deutschland können nicht komplett ohne Erdgas

betrieben werden. Darauf verweist en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian

Küchen angesichts der aktuellen Diskussion zur Frage, an wen knappe Erdgasmengen

zukünftig bevorzugt gehen sollten. "Wo Erdgas in Raffinerien ersetzt werden

kann, haben wir es bereits ersetzt oder werden das kurzfristig tun, wenn die

entsprechenden Genehmigungen der Behörden erteilt werden. Allerdings gibt es

einen Mindestbedarf, der nicht unterschritten werden kann."