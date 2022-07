"Nur Berkshire hat so viele BYD-Anteile als Einzelinvestor", erklärte Steven Leung, Executive Director bei der Hongkonger Investmentbank UOB Kay Hian, gegenüber Bloomberg. "Der Markt ist also besorgt, dass Buffett verkaufen will".

Im Clearingsystem der Hongkonger Börse (HKSE) war am Montag eine BYD-Verkaufsposition, die der 20,49-prozentigen Beteiligung von Berkshire Hathaway an BYD entspricht, aufgetaucht. Dies hatte laut Bloomberg Spekulationen geschürt, dass Warren Buffett seine BYD-Anteile verkaufen wolle.

Die Aktie des chinesischen Mischkonzerns Build Your Dreams (BYD) befindet sich auf Talfahrt. Gerüchte am Markt, dass Investmentlegende Warren Buffett seine BYD-Aktien abstoßen will, sorgen für Verunsicherung.

Chinesischer Tech-Konzern BYD: Steigt Warren Buffett wirklich aus? – Was ist dran an den Gerüchten?

