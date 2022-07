Henry Lamotte Food GmbH setzt mit gestärkter Geschäftsführung die Segel für die Zukunft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bremen (ots) - Die Henry Lamotte Food GmbH bleibt auch in turbulenten Zeiten einflexibler und zuverlässiger Partner der internationalen Lebensmittelbranche undstellt sich für eine innovative und erfolgreiche Zukunft auf. Dafür hat derweltweit tätige Lieferant von Lebensmitteln an Industrie und Handel seineFührungsebene um den Managing Director Sebastian Drewes erweitert. Drewes leitetseit Oktober 2021 das Bremer Unternehmen zusammen mit dem langjährigenGeschäftsführer Henry Lamotte. Mit der neuen Personalie bereitet die HenryLamotte Food GmbH den Generationswechsel vor. Dabei setzt dasTraditionsunternehmen auf frische Impulse bei den Themen Nachhaltigkeit,Marketing und Vertrieb sowie Digitalisierung - getreu der Firmenphilosophie"hanseatisch reloaded".Die 1925 gegründete Henry Lamotte Food GmbH zählt seit fast 100 Jahren zu einemder führenden Lieferanten von hochwertigen Lebensmitteln aus weltweitemUrsprung. Als Vertreter der dritten Generation wird sich Geschäftsführer HenryLamotte im Oktober 2022 aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Mit SebastianDrewes hat sich die Henry Lamotte Food GmbH im Oktober 2021 einen erfahrenenManager an Board geholt, der das Unternehmen weiter in Richtung Zukunft steuert."Als gebürtiger Bremer ist Sebastian Drewes von Hause aus mit unserenhanseatischen Werten vertraut. Als versierter Geschäftsführer ist ergleichzeitig in der Lage, flexibel auf sich ständig verändernde Umstände zureagieren und neue Impulse für Wachstum zu setzen", erklärt Henry Lamotte undführt weiter aus: "Damit passt Sebastian Drewes perfekt zu unsererFirmenphilosophie, bei der Vertrauen und Verlässlichkeit auf Innovationskraftund Mut zum Wandel treffen - wir nennen das 'hanseatisch reloaded'." Nach seinemAusstieg aus der operativen Geschäftsführung bleibt Henry Lamotte demUnternehmen als strategischer Berater erhalten.Sebastian Drewes begann seine Karriere bei Procter & Gamble, wo er als BrandManager tätig war. Zuletzt lenkte er als Geschäftsführer die Geschicke desfranzösischen Traditionsunternehmens Peugeot Saveurs in Deutschland. Derstudierte Betriebswirt bringt umfassende strategische und operative Erfahrung inder Führung von internationalen Marken und Unternehmen mit. Bei der HenryLamotte Food GmbH möchte Drewes vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Marketingund Vertrieb sowie Digitalisierung weiter vorantreiben. "Die letzten beidenJahre haben bewiesen, wie schnell und flexibel die Henry Lamotte Food GmbH aufMarktveränderungen sowie sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren kann",erklärt Drewes. "Diese Kernkompetenz möchte ich konsequent weiterentwickeln,