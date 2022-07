Antwort auf Inflation - Mittelständisches IT-Unternehmen erhöht Gehälter pauschal um 7.500 Euro

München (ots) - Mit einer außergewöhnlichen Entscheidung hat die Münchner QAware

GmbH auf die aktuelle Inflation reagiert: "Wir übernehmen soziale Verantwortung

für unsere Mitarbeitenden und erhöhen die Jahresgehälter ab sofort pauschal um

7.500 Euro", verkündete der Geschäftsführer des IT-Dienstleisters, Dr. Josef

Adersberger, im gesamten Team am vergangenen Freitag.



Die Nachricht schlug ein: Gelobt wurden Schnelligkeit, Klarheit und

Großzügigkeit des Beschlusses. Die QAware GmbH beschäftigt rund 200

Mitarbeitende in München, Rosenheim und Mainz. Die Regelung betrifft

Festangestellte, die Gehälter von Teilzeitkräften steigen anteilig.

Werkstudierende erhalten schon seit April rund 12 Prozent mehr. Finanziert wird

die Erhöhung nicht etwa durch Kosteneinsparungen sondern über Rücklagen des

stabil wachsenden Unternehmens aus den vergangenen Geschäftsjahren.





"Am stärksten betroffen sind zwar Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen oderohne festes Einkommen. Aber auch Menschen in regulären Jobs bereitet dieTeuerung Sorge - selbst in unserer privilegierten Branche", erläuterteGeschäftsführer Christian Kamm. "Wir haben einfach auf unser Herz gehört undwollen die Menschen möglichst sofort und direkt unterstützen, die QAware ihreZeit und Energie widmen".Die QAware GmbH ist beim jährlichen Audit von "Great Place to Work" seit 2014vielfach prämiert worden. 2022 errang das Unternehmen Platz 1 in den Kategorien"Beste Arbeitgeber in der ITK", "Deutschlands beste Arbeitgeber" und "BayernsBeste Arbeitgeber". Die jüngste Entscheidung der Geschäftsführung passt indieses Bild einer ausgezeichneten Arbeitsplatzkultur.Das IT-Unternehmen hat sich auf die Fahnen geschrieben, Kunden wie BMW, Allianz,Deutsche Telekom und BSH mit Software für Cloud-Anwendungen einen deutlichenVorsprung in ihrer Digitalisierung zu verschaffen. Dazu nutzt es agile Methodenund die Vorteile der Software-Industrialisierung wie Skalierbarkeit,Automatisierung und geringe Fertigungstiefe.