NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die Technologiewerte nach dem trüben Wochenauftakt etwas weiter nachgegeben. Konjunktursorgen drückten am Dienstag einmal mehr auf die Stimmung. Im Fokus standen dabei die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs, die anhaltenden Lieferengpässe als Nachwirkungen der Corona-Pandemie und vor allem der Kampf der US-Notenbank gegen die hohe Teuerung. Bereits am Mittwoch werden neue Inflationsdaten veröffentlicht, so dass sich die Anleger mit Engagements zurückhielten.

Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,58 Prozent auf 11 791,74 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,39 Prozent auf 3839,46 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verharrte nahezu bei 31 183,11 Punkten./la/mis