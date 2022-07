Tarachi stellt Unternehmens- und Projektupdates bereit

Vancouver (British Columbia), 12. Juli 2022. Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG, OTCQB: TRGGF, Frankfurt: 4RZ) („Tarachi“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-co ... ) freut sich, ein Update hinsichtlich der Fortschritte seines Mühlen- und Bergeprojekts Magistral („Magistral“) in Mexiko sowie hinsichtlich anderer laufender Unternehmensentwicklungsinitiativen bereitzustellen.

Magistral

Die letzten Phasen der metallurgischen Testarbeiten zur Unterstützung der Konstruktion und der Konzipierung der geplanten Modifizierungen an der bestehenden Mühle Magistral stehen bei SGS Lakefield kurz vor dem Abschluss. Die Ergebnisse wurden ursprünglich für die letzte Juniwoche erwartet, doch aufgrund von Verzögerungen im Labor sind diese Ergebnisse nun für Mitte Juli geplant, wobei ein Abschlussbericht von Ausenco Engineering Canada Inc. („Ausenco“) in den kommenden Wochen erwartet wird.

Die zurzeit im Labor durchgeführten Arbeiten beziehen sich auf den SART-Kreislauf (Sulfidation, Versäuerung, Recycling und Verdickung), den Tarachi zur bestehenden Anlage hinzufügen möchte und der dem in der PEA beschriebenen Erschließungsplan (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021) entspricht. Das Hinzukommen des SART-Kreislaufs wird nicht nur eine effizientere Gewinnung von Gold aus der angereicherten Laugungslösung ermöglichen, sondern auch den Cyanidverbrauch senken und ein hochgradiges Kupferkonzentrat als Nebenprodukt erzeugen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Konzipierungs- und Konstruktionsarbeiten nach dem Erhalt der endgültigen metallurgischen Arbeiten mit Ausenco beginnen werden. Die Einreichung von Genehmigungszusätzen und -aktualisierungen hängt ebenfalls von den endgültigen Konzipierungsdaten ab und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres erfolgen.

Projektfinanzierung

Die Gespräche mit potenziellen Kapitalgebern hinsichtlich der Finanzierung der Erschließung von Magistral sowie mit möglichen Abnahmepartnern sind im Gange, wobei die meisten interessierten Parteien auf die Ergebnisse der endgültigen metallurgischen Arbeiten warten. Diese Ergebnisse werden die endgültige Menge und Qualität der Gold- und Kupferprodukte bestimmen und die in der PEA verwendeten Annahmen validieren.