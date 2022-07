FRANKFURT (dpa-AFX) - Die boomende Fahrrad-Branche in Deutschland wird weiter durch Lieferengpässe ausgebremst. So wurden im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland etwas weniger Fahrräder montiert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) berichtete am Dienstag zum Auftakt der Leitmesse "Eurobike" von einem Rückgang um 3 Prozent bei herkömmlichen Fahrrädern und um 1 Prozent bei den E-Bikes. Zusammen wurden in dem Halbjahr 1,38 Millionen Räder hergestellt nach 1,41 Millionen Stück in der ersten Hälfte des Rekordjahres 2021. Bereits seit 2019 werden in Deutschland mehr E-Bikes gebaut als Räder ohne zusätzlichen Antrieb.

Lieferschwierigkeiten gebe es insbesondere bei den Antriebskomponenten für E-Bikes, sagte der ZIV-Geschäftsführer Burkhard Stork. Im einzelnen seien das Batterien, Chips oder auch Displays. Viele Hersteller versuchten zudem, die Rahmen-Produktion aus China in andere Länder zu verlegen, etwa nach Taiwan, Vietnam oder Kambodscha. Eine Rückverlagerung der Produktion nach Europa scheitere bislang oftmals am Mangel an Arbeitskräften, meinte Stork. Das sei in Rumänien kaum anders als in Deutschland.