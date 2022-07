Cannamedical bei der Mary Jane Berlin - Hanfmesse 2022 (FOTO)

Köln (ots) - Europas schnellst wachsende Hanfmesse mit über 300 Ausstellern,

30.000 Besuchern und 35.000 Produkten



Vom 15.07. bis zum 17.07.2022 findet in der Arena Berlin die Mary Jane -

Deutschlands Leitmesse zum Thema Hanf - statt. Über 300 nationale &

internationale Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen präsentieren die

vielfältigen Anwendungsgebiete von Hanf. Neben der Fachmesse beinhaltet das

Rahmenprogramm Konferenzen, Fachvorträge und Diskussionen.



Wir als Marktführer für Medizinalcannabis freuen uns schon sehr auf zahlreiche

Besuche an unserem Stand Nr. 82. Nutzen Sie bei uns die Chance auf eine

umfassende Beratung zu dem Thema Medizinalcannabis von einem Arzt und einem

Apotheker.





Über CannamedicalDie Cannamedical Pharma GmbH ist ein GDP- und GMP-zertifizierterpharmazeutischer Hersteller mit sämtlichen Genehmigungen für den Import,Großhandel und die Freigabe medizinischer Cannabisprodukte auf dem europäischenMarkt. Das Unternehmen fokussiert sich darauf, Menschen mit chronischenKrankheiten durch den Import und die Verarbeitung von Cannabisprodukten inausschließlich höchster Qualität zu helfen und beliefert rund 4.000 Apothekenund klinische Einrichtungen. Neben der Lieferung hochwertiger medizinischerCannabisprodukte konzentriert sich Cannamedical darauf, Ärzt:innen, medizinischeFachleute und Apotheker:innen mit wichtigen Informationen zu versorgen.Produktionspartner in der ganzen Welt halten die höchsten pharmazeutischenQualitätsstandards - die EU-GMP-Richtlinien (European Good ManufacturingPractice) - ein. Als GDP-zertifiziertes (Good Distribution Practice) Unternehmenstellt Cannamedical sicher, dass bei sämtlichen Schritten innerhalb derLieferkette von Cannamedical auf die guten Vertriebspraktiken geachtet undentsprechende Qualitätsstandards erfüllt werden. Die Cannamedical Pharma GmbHwurde 2016 von David Henn gegründet, hat ihren Hauptsitz in Köln sowie eineNiederlassung in Großbritannien. Seit 2021 ist das Unternehmen Teil der SemdorPharma Group - eine der führenden Pharmagruppen in Europa, die sich aufBetäubungsmittel und medizinisches Cannabis spezialisiert hat. WeitereInformationen unter http://www.cannamedical.comPressekontakt:Cannamedical Pharma GmbHHerr Patrick PiechaTel.: 0176 41235853Frau Sarah MedlaTel.: 0221 9999 6 153E-Mail: mailto:presse@cannamedical.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133504/5271326OTS: Cannamedical Pharma GmbH