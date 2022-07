10:50 Uhr, EU: EZB-Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders.

TOP 4

11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 05/22.

TOP 5

14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 06/22.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 13.07.2022 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (MoM) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 11:00 EUR Industrieproduktion s.a. (Monat) 13:00 GBR NIESR BIP-Schätzung 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 CAN BoC Zins Statement 16:00 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 17:00 CAN BoC Pressekonferenz 20:00 USA Monatliches Budget-Statement 20:00 USA Fed Beige Book



