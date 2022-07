Nanotech Energy kündigt neuen, 200 Hektar großen Produktionsstandort für Batterien mit Nanotechnologie im Großraum Reno an

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Sunny Isles Beach, Florida (ots/PRNewswire) - Nanotech Energy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3575308-1&h=3850885340&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3575308-2%26h%3D885256618%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nanotechenergy.com%252F%26a%3DNanotech%2BEnergy&a=Nanotech+Energy) , derweltweit führende Hersteller von Graphen und der einzige Produzent von nichtbrennbaren Batterien auf Graphenbasis auf dem Markt, erweitert seinen Betrieb inStorey County, Nevada, östlich von Reno, mit einer neuen, 200 Hektar großenProduktionsanlage mit mehreren Gebäuden im Tahoe Reno Industrial Center. DieGroßserienanlage wird die Produktionskapazitäten von Nanotech Energy für dieHerstellung und Skalierung seiner patentierten, nicht brennbarenGraphen-Batterien deutlich erhöhen. Das erste von zwei geplanten Gebäuden wird2,5 Gwh an Batterien produzieren. In den nächsten Jahren ist eine weitereExpansion auf bis zu 15 Gwh geplant. Die neue Fabrik von Nanotech wird auchandere Produkte auf Graphenbasis herstellen, darunter Abschirmungen gegenelektromagnetische Interferenzen (EMI), transparente leitende Elektroden,leitende Tinten, leitende Klebstoffe und Silber-Nanodrähte. Sehen Sie hier einkurzes Video über Nanotech Energy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3575308-1&h=1830273595&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3575308-2%26h%3D915263887%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DkSE_IH8OkBo%26a%3DView%2Ba%2Bshort%2Bvideo%2Babout%2BNanotech%2BEnergy%2Bhere&a=Sehen+Sie+hier+ein+kurzes+Video+%C3%BCber+Nanotech+Energy) .Nanotech Energy hat bereits den Grundstein für das Gelände gelegt, das mehrereGebäude mit einer Gesamtfläche von über 100.000 Quadratmetern umfassen wird, umdie exponentielle Expansion des Unternehmens in den USA und international zuunterstützen. Es wird erwartet, dass der neue Standort in den nächsten fünfJahren mehr als 1000 Arbeitsplätze in der Region schaffen wird, darunter auchzahlreiche Stellen in den Bereichen Technik und Forschung. Das erste Gebäudesoll im 4. Quartal 2022 eröffnet werden und derzeit werden Vorbestellungen fürBatterien entgegengenommen. Die Produktion wird 2023 in begrenztem Umfangbeginnen und 2024 in vollem Umfang fortgesetzt."Die von Nanotech Energy entwickelte, auf Graphen basierende Nanotechnologieüberwindet die Probleme der Sicherheit, der begrenzten Speicherkapazität und derAufladegeschwindigkeit herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien," sagte Nanotech