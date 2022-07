Hersteller von Superyachten setzen auf neue Kunden aus den USA (FOTO)

Berlin (ots) - Werften leiden unter Sanktionen // Nobiskrug-Chef Maracke: "Das

Russland-Thema ist für die ganze Branche schwierig" // Hoffnung auf

"superstarken" US-Markt



Die deutschen Hersteller von Superyachten hoffen darauf, das wegbrechende

Geschäfte mit russischen Oligarchen durch neue Kunden aus Nordamerika

ausgleichen zu können. "Das Russland-Thema ist für die ganze Branche schwierig",

sagte Philipp Maracke, Chef der Rendsburger Werft Nobiskrug, dem

Wirtschaftsmagazin CAPITAL (Heft 8/2022, EVT 14. Juli). Dafür sei der US-Markt

zuletzt "superstark" geworden. Wenn er in den USA unterwegs sei, werde er darauf

angesprochen, ob wegen der Sanktionen gegen russische Kunden Bauplätze für

Yachten frei würden oder ob begonnene Projekte für russische Auftraggeber wieder

auf den Markt kämen, fügte Maracke hinzu.





Unter den neuen Interessenten für Superyachten sind nach Angaben desNobiskrug-Chefs etwa Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley oder andereUnternehmer, die teils jünger seien als die bislang typischen Eigentümer vonLuxusyachten. In der vergangenen Woche hatte die Nobiskrug-Werft, die zurTennor-Gruppe des Investors Lars Windhorst gehört, den ersten Neuauftrag nachder zeitweisen Insolvenz im vergangenen Jahr bekannt gegeben. Dabei handelt essich um eine 80-Meter-Yacht, der Auftraggeber ist unbekannt.In den vergangenen Jahren waren die Riesenyachten von deutschen Herstellern beiSuperreichen aus Russland besonders begehrt - vor allem von der Bremer WerftLürssen, aber auch von Nobiskrug. Seit dem russischen Angriff auf die Ukrainebefinden sich mehrere Kunden der Werften jedoch auf Sanktionslisten westlicherStaaten. EU-weit wurden bislang rund ein halbes Dutzend Yachten von Lürssen undeine von Nobiskrug festgesetzt.Darüber hinaus sind auch Neubauprojekte durch die Sanktionen bedroht. Dabei gehtes etwa um Aufträge, bei denen die Maklerfirma Imperial Yachts eine Rollespielt. Imperial Yachts gilt in der Branche als bevorzugter Dienstleisterrussischer Kunden, darunter auch für Oligarchen aus dem engeren Umfeld vonPräsident Wladimir Putin. Vor einigen Wochen hat die US-Regierung dasUnternehmen auf ihre Sanktionsliste aufgenommen. Nach Informationen von CAPITALgibt es sowohl bei Lürssen als auch bei Nobiskrug mindestens ein laufendesProjekt, an dem Imperial Yachts beteiligt ist. Bei Lürssen soll einNeubauprojekt deshalb aktuell auf Eis liegen. Ein Sprecher des Unternehmenswollte sich dazu auf Anfrage von CAPITAL nicht konkret äußern, betonte aber,Lürssen befolge "sämtliche Sanktionsregularien".Wartungsarbeiten an der eingefrorenen Superyacht "Dilbar"Im Fall der eingefrorenen Riesenyacht "Dilbar", die seit Monaten bei derLürssen-Tochter Blohm+Voss im Dock im Hamburger Hafen liegt, wurden unterdessenEnde Juni Arbeiten durchgeführt. Nach Recherchen von CAPITAL betrafen dieseunter anderem die sogenannten Dome - große Kuppeln an Deck, in denen Technik fürKommunikations-, Navigations- und Unterhaltungssysteme verbaut ist. EinLürssen-Sprecher bestätigte die Arbeiten auf der "Dilbar" auf Anfrage: Sie seienvorab den zuständigen Behörden gemeldet und freigegeben worden und dienten "derSicherheit von Schiff, Werft und Umwelt", teilte er mit.Die "Dilbar" ist mit 156 Metern Länge eine der größten und teuersten Yachten derWelt. Sie wird dem russischen Oligarchen Alischer Usmanow zugerechnet. Alswirtschaftlich Berechtigte hat das Bundeskriminalamt (BKA) eine SchwesterUsmanows identifiziert. Schon nach den Sanktionen, die die EU und die USA nachder russischen Annexion der Krim 2014 verhängt hatten, habe man festgestellt,dass Oligarchen in der Folgezeit Vermögenswerte teilweise an Verwandte undVertraute übertragen haben, heißt es beim BKA.Pressekontakt:Thomas SteinmannRedaktion CAPITALE-Mail: mailto:steinmann.thomas@capital.deTel.: 030-22074-5119http://www.capital.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/5271392OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien