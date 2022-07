Prozessauftakt OLG Stuttgart wartet mit Entscheidung über Musterfeststellungsklage gegen Mercedes auf BGH und EuGH

Lahr (ots) - Am Oberlandesgericht Stuttgart verlief der Prozessauftakt zur

Musterfeststellungsklage (MFK) gegen die Mercedes-Benz Group AG am 12. Juli 2022

für die Verbraucher erfolgsversprechend. Die 24. Kammer will mit ihrem Urteil

Entscheidungen in wichtigen Verfahren des Bundesgerichtshofs (BGH) und

Europäischen Gerichtshofs (EuGH) abwarten. Die nächste Verhandlung soll am 24.

Januar 2023 stattfinden. Am EuGH bahnt sich aus Sicht der Verbraucherkanzlei Dr.

Stoll & Sauer eine komplett neue verbraucherfreundliche Rechtsprechung im

Abgasskandal an ( Az. C-134/20 (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/ab

gasskandal/eugh-generalanwalt-stuft-thermofenster-dieselmotoren-als-gesetzeswidr

ig-ein) ). Möglicherweise braucht es dann für eine Verurteilung der

Autohersteller nicht einmal mehr vorsätzliches Handeln nach §826 BGB. Mit dem

EuGH-Urteil wird Ende des Jahres gerechnet.



Die Kanzlei-Gründer vertreten in einer Spezialgesellschaft für den klagenden

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 2800 Verbraucher. Die Kanzlei Dr. Stoll

& Sauer gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber haben in der VW-

Musterfeststellungsklage für 260.000 Verbraucher einen 830-Millionen-Euro-

Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abg

asskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) mit ausverhandelt.