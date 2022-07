Mit Beginn der Frühschicht soll die Arbeit am Donnerstag ruhen. Schiffe werden dann voraussichtlich nicht mehr abgefertigt. Der Warnstreik soll bis Samstag um 6 Uhr dauern, es wäre der längste seit mehr als 40 Jahren. Rund 12 000 Menschen arbeiten in den 58 tarifgebundenen Unternehmen in Hamburg, Niedersachsen und Bremen.

HAMBURG (dpa-AFX) - In den deutschen Häfen wird zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen gestreikt. Von Donnerstag an wollen die Hafenarbeiter nach dpa-Informationen die Arbeit für 48 Stunden niederlegen. Zuvor hatten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Wieder Warnstreik in deutschen Häfen am Donnerstag

