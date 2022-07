Der Euro crasht, eine (globale) Rezession wird immer wahrscheinlicher, der starke Dollar macht Schulden immer untragbarer und kostet auch US-Unternehmen Marge, die in Europa in Euro Geschäfte machen: die US-Notenbank Fed daher hat nicht mehr viel Spielraum, die Zinsen anzuheben anzuheben, ohne das immer fragilere internationale Finanzsystem zu crashen! Die Signale in Richtung Rezession werden immer eindeutiger: die Inflations-Erwartungen fallen immer weiter, der Ölpreis als Konjunktur-Indikator verliert heute mehr als -7% - und die Stimmung bei amerikanischen Klein-Firmen (die besonders nahe an der wirtschaftlichen Realität sind) ist so schlecht wie seit 13 Jahren nicht mehr. Daher "hat" die Fed wohl bald fertig mit den Anhebungen der Zinsen, sonst kollabiert das auf Schulden aufgebaute System..

Hinweise aus Video:

1. Euro-Crash, die Fed, die Zinsen und der Goldpreis

2. Goldpreis: Starker Gegenwind, aber auch eine Chance nach dem Absturz

Das Video "Euro-Crash, Rezession, Schulden: Warum die Fed bald "fertig hat"! Marktgeflüster" sehen Sie hier..