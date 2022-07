GameChange Solar erhält Aufträge für 200 MW Genius Tracker(TM)-Systeme für Kolumbien

Norwalk, Conn. (ots/PRNewswire) - GameChange Solar gab heute den Erhalt vonAufträgen über 200 MW Genius Tracker(TM)-Systeme für Projekte in Kolumbienbekannt. Die Auslieferung der Systeme begann diesen Monat."Wir freuen uns, dass wir für diese drei wichtigen Projekte in Kolumbienausgewählt wurden", sagte Mercedes Pereyra Boue, International BusinessDevelopment Director bei GameChange Solar. "Als globaler Qualitätsführer füreinachsige Nachführsysteme erwarten wir ein weiteres signifikantes Wachstum inführenden Märkten weltweit, einschließlich des kolumbianischen Marktes. Wirarbeiten hart daran, unseren Kunden vor Ort einen hervorragenden Support undSchulungen zu bieten, damit sie unser zuverlässiges und optimiertes GeniusTracker(TM)-System effizient installieren und betreiben können."Verwandte Links https://www.gamechangesolar.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3590579-1&h=2737338741&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3590579-1%26h%3D3448759406%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gamechangesolar.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gamechangesolar.com&a=https%3A%2F%2Fwww.gamechangesolar.com)Kontakt:Kontakt- und Medienanfragen können an Derick Botha +1 (302) 528-2125 E-Mailgerichtet werden: derick.botha@gamechangesolar.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1856826/Game_Changer_Photo.jpg Logo -https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133983/5271425OTS: GameChange Solar