Nicola Mining leistet vorzeitige Teilrückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibung und erhält ermutigende erste ZTEM-Ergebnisse

Peter Espig, CEO von Nicola, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit den vorläufigen ZTEM-Messergebnissen und warten nun gespannt auf den Abschlussbericht. Wir freuen uns auch darüber, dass die Tätigkeiten am Standort Craigmont nach den Verzögerungen, die auf Hochwasser und Genehmigungen zurückzuführen waren, wieder zugenommen haben. Dazu gehören die Wiederaufnahme der Flug- und Bodenaschelieferungen von Nicola Clean Power [ii] , die Zunahme der täglichen Lieferungen von Hydrovac-Materialien für das Erweiterungsprojekt Trans Mountain und die Lieferung von Sand und Kies von unserem Standort, um Gestein und Kies für Infrastrukturprojekte in BC bereitzustellen. Die Unterzeichnung der geänderten Vereinbarung unterstreicht unser langfristiges Ziel, mit Ocean Partners zusammenzuarbeiten, sowie deren Vertrauen in eine enge Zusammenarbeit mit Nicola.“

Zusätzlich zur Vorauszahlung gibt das Unternehmen bekannt, dass es mit Ocean Partners UK Limited [i] („Ocean Partners“) eine geänderte Vereinbarung (die „geänderte Vereinbarung“) für Gold- und Silberkonzentrat unterzeichnet hat. Die ursprüngliche Vereinbarung wurde in einer Pressemitteilung am 30. April 2021 angekündigt. Die Verkaufsbedingungen der ursprünglichen und der geänderten Vereinbarung sind dieselben, außer dass letztere eine Erhöhung der revolvierenden Vorauszahlung von 500.000 US-Dollar auf 1.500.000 US-Dollar beinhaltet. Nicola hat 750.000 US-Dollar der revolvierenden Vorauszahlung erhalten.

VANCOUVER, B.C., 12. Juli 2022 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das „ Unternehmen“ oder „Nicola “) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vorauszahlung von 20 % (die „Vorauszahlung“) des ausstehenden Kapitalbetrags sowie der Zinsen der am 21. November 2022 fälligen Schuldverschreibung geleistet hat. Das Unternehmen zahlte einen Teil des Kapitalbetrags in Höhe von 1.329.176 Dollar und 81.936 Dollar an aufgelaufenen Zinsen des ausstehenden Kapitalbetrags von 6.942.882 Dollar vorzeitig zurück. Der verbleibende Kapitalbetrag der Schuldverschreibung beträgt nun 5.613.706 Dollar. Ungefähr 89 % der ausstehenden Schuldverschreibung werden von Concept Capital Management („CCM“), einem Insider und dem größten Aktionär des Unternehmens, gehalten. Nicola konzentriert sich weiterhin auf die Generierung von betrieblichem Cashflow, die Exploration des Projekts New Craigmont und die Rückzahlung der Schuldverschreibung.

