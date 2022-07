CAMBIANO, Italien und MÜNCHEN, 13. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Produktion des Battista, des ersten rein elektrischen Hyper–GTs der Welt, ist in einem speziellen neuen Atelier in Cambiano angelaufen, in der italienischen Region Piemont. Dieser Meilenstein markiert ein nächstes Kapitel in der Geschichte des neuen italienischen Luxusautobauers Automobili Pininfarina.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer