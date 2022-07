Wirtschaft Bafin fürchtet Kreditausfälle wegen Energiekrise

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Mark Branson, Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin, rechnet im Falle einer "Gasmangellage" mit steigenden Kreditausfällen bei deutschen Banken und Sparkassen. Während die Finanzbranche noch gut durch die Coronakrise durchgesegelt sei, weil der Staat seinen Rettungsschirm breit aufgespannt habe, wäre bei einer Energiekrise fast die gesamte Wirtschaft betroffen, sagte Branson der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe).



"Der Staat kann das nicht alles auffangen", sagte Branson. "Was passiert, wenn eine tiefe Rezession vielleicht kombiniert mit einem Zinsschock kommt? Dann kann man nicht ausschließen, dass Banken Probleme bekommen, zumal einige Institute ja viele Immobilienrisiken oder Zinsänderungsrisiken in der Bilanz haben". Über sein erstes Jahr an der Spitze der deutschen Finanzaufsicht äußerste sich Branson indes zufrieden.