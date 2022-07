Offizielle Erklärung der Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung ("Vereinigungskirche") zur strafrechtlichen Untersuchung der Ermordung des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe

Gapyeong, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die Familienföderation für Weltfrieden und

Vereinigung (FFWPU), gemeinhin als "Vereinigungskirche" bezeichnet, spricht der

Familie des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe und den Menschen in Japan,

die nach Abes tragischer Ermordung trauern, ihr aufrichtiges Beileid aus.



Nach der Nachricht von Abes Tod haben einige Nachrichtenmedien unbestätigte

Gerüchte über diese Tragödie in ihre Berichte aufgenommen.





Einige dieser Anschuldigungen wurden auf einer Pressekonferenz in Tokio, die vonunserer japanischen Zentrale einberufen wurde, angesprochen. FFWPU Internationalmöchte daher die folgenden geprüften Fakten teilen.Was verbindet den ehemaligen Premierminister Shinzo Abe mit der"Vereinigungskirche"?Der frühere Premierminister Shinzo Abe hat im vergangenen Jahr bei zweiunterschiedlichen Online-Veranstaltungen der "Rallye der Hoffnung", bei denen esum den Frieden in Asien ging, kurze Bemerkungen gemacht. Die Veranstaltungenwurden von der Universellen Friedensföderation (UPF) und anderen Organisationen,darunter auch die FFWPU, ausgerichtet.Die UPF und die FFWPU haben zwar die gleichen Gründer, die UPF ist aber eineunabhängige NGO in allgemeiner beratender Funktion beim Wirtschafts- undSozialrat der Vereinten Nationen.Welche Verbindung besteht zwischen Tetsuya Yamagami und der"Vereinigungskirche"?Tetsuya Yamagami ist kein Mitglied der FFWPU, und in unseren Unterlagen ist auchkeine frühere Zugehörigkeit verzeichnet. Unsere eigene interne Untersuchung kannjedoch bestätigen, dass seine Mutter Mitglied der FFWPU ist und gelegentlich ankirchlichen Aktivitäten teilnimmt.Yamagamis angebliche Behauptung, die Spenden seiner Mutter an die FFWPU hättenfamiliäre Probleme verursacht, muss von der Polizei untersucht werden. Was auchimmer er beklagt, wir verurteilen Gewalt und Mord von ganzem Herzen.Wir können bestätigen, dass Herr Yamagami seine selbstgebaute Waffe in der Nachtvor dem Attentat in einem Gebäude zum Test abgefeuert hat, das früher alsFFWPU-Kirche genutzt wurde. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.Abgesehen von vorläufigen Fragen zur Verbindung von Tetsuya Yamagami mit derFFWPU hat sich die Polizei in Bezug auf diese strafrechtliche Untersuchung nochnicht mit uns in Verbindung gesetzt. Die örtlichen Vertreter der FFWPU werdenbei allen Anfragen der Behörden uneingeschränkt zusammenarbeiten und der Pressegegebenenfalls relevante Informationen zur Verfügung stellen.Wir bitten die Medienorganisationen darum, ihre professionelle Verpflichtung zuGenauigkeit, Unparteilichkeit und Objektivität beizubehalten.Die FFWPU wird ihre Anstrengungen zur Förderung einer Welt des dauerhaftenFriedens verstärken. Noch einmal, wir tief betrübt über den Verlust eines dergroßen Staatsmänner der Welt. Mögen Gottes Gnade und Segen mit dem verstorbenenPremierminister, seiner Familie, dem japanischen Volk und den Trauernden auf derganzen Welt sein.FFWPU-Pressekontakte:FFWPU Afrika Mamadu Gaye+27 (82) 964-0827; mailto:press.africa@familyfed.orgFFWPU Asien-Pazifik Demian Dunkley+1 (619) 947-3311; mailto:press.asiapacific@familyfed.orgFFWPU Europa & Naher Osten Peter Zoehrer+43 664 5238794; mailto:press.eume@familyfed.orgFFWPU Lateinamerika Mario Salinas+504 3161-6632; mailto:press.latinamerica@familyfed.orgFFWPU Nordamerika Nancy Jubb212-997-0057; mailto:press@familyfed.orgIrving Street Rep - FFWPU-Vertretung in Nordamerika Ron Lucas973-643-6262; mailto:rlucas@irvingstreetrep.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/137174/5271475OTS: Family Federation for World Peace and Unification