Originelles Design und hochmoderne Innovationen auf der CIFF Guangzhou, der größten Möbelmesse der Welt

GUANGZHOU, China, 13. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die 49. China International Furniture Fair (Guangzhou) („ CIFF Guangzhou "), die weltweit erste und größte Möbelmesse, die die gesamte Lieferkette repräsentiert, wird in zwei Phasen im China Import and Export Fair Complex in Pazhou, Guangzhou, stattfinden. Die erste Phase ist den Wohnmöbeln gewidmet und findet vom 17. bis 20. Juli statt, während die zweite Phase vom 26. bis 29. Juli stattfindet und Möbel für Büros, öffentliche und gewerbliche Räume präsentiert.

Die 49. CIFF Guangzhou wird sowohl vor Ort als auch online stattfinden und fast 4.000 inländische und internationale Marken auf einer Ausstellungsfläche von 700.000 Quadratmetern zusammenbringen. Unter dem Motto „Building a beautiful home together, Building new service patterns" fördert die CIFF Guangzhou Zusammenarbeit und Innovation mit dem Ziel, ein neues Entwicklungsmodell zu schaffen, das die Bedürfnisse und Erwartungen der gesamten Möbelindustrie erfüllt.