STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zur globalen Hungerkrise:

"Es ist in den vergangenen Jahrzehnten leider bis auf wenige Ausnahmen nicht gelungen, eine nachhaltige, starke Landwirtschaft in weiten Teilen Afrikas aufzubauen. Eine Landwirtschaft, die ohne teure Mineraldünger auskommt, in der Kleinbauern mit organischem Dünger marktfähige Erträge erzielen. Wohlfeile Ratschläge für den armen Süden sind aber ebenso wenig angezeigt wie Besserwisserei, solange der reiche Norden an seinem Ressourcenverbrauch festhält: In Deutschland wird 50 Prozent des Getreides ans Vieh verfüttert - ein Teil des vorhandenen Getreides (auch aus Importen) landet als Bioethanol im Tank statt auf dem Teller. Eine makabre Vorstellung angesichts von abgemagerten Kindern in Afrika."/be/DP/men