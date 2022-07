SoniVie kündigt erfolgreichen Eingriff mit dem TIVUS-System beim ersten Patienten der REDUCED1-Pilotstudie an

TEL AVIV, Israel, 13. Juli 2022 /PRNewswire/ -- SoniVie, ein israelisches Unternehmen, das ein neuartiges proprietäres therapeutisches intravaskuläres Ultraschallsystem (TIVUS) zur Behandlung einer Vielzahl von Bluthochdruckerkrankungen entwickelt, gab bekannt, dass am 30. Mai 2022 der erste Patient im Rahmen der kürzlich von der FDA IDE-zugelassenen Pilotstudie zur Behandlung von Bluthochdruck (die REDUCED1-Studie) mit der TIVUS-Technologie zur Denervierung der Nierenarterien behandelt wurde.

Der Eingriff wurde erfolgreich mit dem TIVUS am Kaplan Medical Center von Professor Michael Jonas, dem leitenden Prüfarzt der REDUCED1-Studie, durchgeführt, der sich dazu äußerte: „Wir waren in der Lage, den TIVUS-Katheter zur schnellen und effizienten Durchführung einer ultraschallbasierten renalen Denervierung bei unserem Patienten mit unkontrollierter HTN einzusetzen. Die hervorragende Benutzerfreundlichkeit des TIVUS-Katheters und seine Fähigkeit, den perivaskulären Raum in erheblicher Tiefe zu denervieren, ermöglichten ein kurzes, einfaches und unkompliziertes Verfahren. Wir werden unsere Patienten genau beobachten und freuen uns auf die weitere Teilnahme an dieser spannenden Studie."